التنمية الشبابية بالجزيرة يواصل احتفالاته بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

يواصل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة “مركز شباب الجزيرة سابقًا” رابع أيام العيد، احتفالاته بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو . بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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يأتي هذا تحت إشراف لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، والمدير التنفيذي لقطاع الشباب

و علي مدار اليوم نظم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة عدد من الفاعليات الاحتفالية بجميع الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لإسعاد الأعضاء

ويختتم اليوم بحفل غنائي كبير يحيه نخبة من نجوم الغناء فى مصر علي المسرح الروماني ابتهاجًا بعيد الاضحي وذكري ثورة 30 يونيو.



ورفع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة حالة الطوارئ القصوي خلال أسبوع العيد وقام شريف منصور المدير التنفيذي للمركز بعمل برنامج خاص للاعضاء من أجل الاستمتاع بإجازة العيد وتوفير كل سبل الراحة للأعضاء والزايرين

وحرصت اللجنة المشرفة علي المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار علي المتابعة المستمرة لسير الانشطة طوال الاسبوع بالإضافة الي التواجد المستمر للمدير التنفيذي داخل المركز طوال اجازة العيد لتذليل جميع الصعوبات أمام الأعضاء من اجل الاستمتاع باجازة العيد من أجل تفعيل مبادرة العيد أحلي داخل مراكز الشباب التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي

يأتي ذلك في إطار حرص مركز التنمية الشبابية بالجزيرة من خلال إدارة العلاقات العامة والاعلام علي خدمات مميزة وأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة تليق بالمركز وأعضاءه، وذلك ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تحت شعار « فرحة عيـد » واحتفالًا بعيد الأضحي المبارك

وفي نفس السياق نظم أعضاء برلمان شباب مصر بوزارة الشباب ، 50 فعالية إحتفالية بمحافظات الجمهورية ، تحت شعار « فرحة عيـد » احتفالًا بعيد الأضحي المبارك .



جاء ذلك عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك ؛ حيث انطلق أعضاء برلمان شباب مصر بمبادرة "فرحة عيد" التي سبق الإعداد والتحضير لها قبيل العيد بأيام، وتجول خلالها أعضاء البرلمان مختلف مراكز المحافظات المصرية؛ لتقديم التهنئة للشعب المصري بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.



كما شملت المبادرة بعض الزيارات لتهنئة السادة محافظي المحافظات وأعضاء مجلس النواب المصري، بعيد الأضحى المبارك، كذلك تقديم بعض الهدايا والألعاب للأطفال في الساحات والشوارع كنوع من التهنئة ورسم البهجة على وجوههم، وتعريفهم بالبرلمان .

