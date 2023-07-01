فرنسا .. أغلب المخربين المعتقلين مراهقين

كشفت السلطات الفرنسية، عن أعمار المعتقلين المثيرين للشغب في فرنسا، وأوضحت أن أغلبهم تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأعلن وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي أن 30% من الآلاف الذين تم اعتقالهم هم أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

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واعتقلت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، 1311 شخصًا، بعد أعمال عنف استمرت طوال مدار 4 أيام.

وتم الإبلاغ عن 2560 حريقًا على الطرق العامة، فيما أصيب 79 من رجال الشرطة والدرك خلال ليلة الجمعة ووقع 58 هجوما على مراكز الشرطة والدرك، كما تم انتهاك أكثر من 700 متجر ومطعم.

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وأكدت السلطات الفرنسية، بأنها ستعمل على تعويض أصحاب المحلات المتضررين من أعمال العنف الأخيرة، وسيتم استئناف عمل خلايا الأزمة في مختلف مدن البلاد لمتابعة الأوضاع.