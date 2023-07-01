عرض Overwatch لأول مرة في السادس من يوليو

أصدرت Blizzard سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة الممتازة من Overwatch على مر السنين. بينما يتم تقديم السراويل القصيرة بشكل رائع وتساعد في رسم الخطوط الخلفية للممثلين، لم تجمع Blizzard بدقة السرد المترامي الأطراف لهذا الكون حتى الآن. تعهد المطورون بالقيام بعمل أفضل في اللعبة بدءًا من الموسم السادس من Overwatch 2، والذي يبدأ في أغسطس. قبل أن نصل إلى هناك، على الرغم من ذلك، تصدر Blizzard أنمي Overwatch.

يُطلق على المسلسل المكون من ثلاث حلقات اسم سفر التكوين. يشير العنوان والمقطورة إلى أنه سيركز على الأيام الأولى لفريق عمل Overwatch، الذي تم تشكيله وسط حرب عالمية ضد الروبوتات. يُظهر المقطع لمحة عن البشر والروبوتات الذين يعيشون في وئام قبل أن يبدأ تمرد الذكاء الاصطناعي أزمة أومنيك. تضم اللعبة ثلاثة أبطال من اللعبة - راينهاردت وتوربيورن وآنا - بالإضافة إلى مينا لياو ، باحثة في مجال الذكاء الاصطناعي وعضو مؤسس في منظمة Overwatch.



يقترح الإعلان التشويقي، الذي يتميز بأسلوب رسوم متحركة مختلف عن الأفلام القصيرة السابقة ، أن المسلسل الصغير سيساعد في ربط بعض الخيوط المتعددة المتباينة والمتعددة من قصة Overwatch قبل أن تبدأ مهمات القصة التعاونية في Overwatch 2. وستنطلق الحلقة الأولى. YouTube في السادس من يوليو وما يزيد قليلاً عن خمس دقائق.

كان معجبو Overwatch يتوسلون لعرض أو حتى فيلم على أساس الامتياز لسنوات. قد تكون هذه السلسلة القصيرة أقرب ما تكون إلى الآن، ولكن من يدري؟ إذا ثبت أنها تحظى بشعبية كافية، فقد يتم إقناع Blizzard بالاستثمار في مشروع أكبر يمكن أن يضع عالم Overwatch أمام جمهور جديد تمامًا.

وفي الوقت نفسه، قال مدير لعبة Overwatch 2، آرون كيلر، إن كل مهمة من مهام قصة اللعبة سيكون لها افتتاح وإغلاق سينمائي للمساعدة في توضيح المزيد من السرد.

لعبت مجموعة الشخصيات الغنية التي لا تنسى دورًا رئيسيًا في جعل Overwatch الأصلية ظاهرة ثقافية عندما ظهرت لأول مرة في عام 2016. إذا نجحت Blizzard في تسليط الضوء عليها بشكل أكثر إشراقًا مرة أخرى، فقد يساعد ذلك المعجبين على مسامحة الاستوديو لبعض الأخطاء التي أحدثتها مع Overwatch 2 مؤخرًا.