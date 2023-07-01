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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ذبح 946 أضحية بالمجان بمجازر الغربية خلال أيام العيد

جانب من الاضاحي بمجازر
جانب من الاضاحي بمجازر الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية الطب البيطري خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك واستقبال المجازر للأضاحي، حيث استقبلت مجازر المحافظة عدد 946 أضحية متنوعة بين أبقار، جاموس، ضأن، ماعز وجمال.

وأضاف المحافظ أن خدمات الذبح قدمت بالمجان خلال فترة العيد لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أماناً على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية.

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري على أنه تم توقيع الكشف على الحيوانات وفحص كافة المذبوحات بالمجان خلال هذه الفترة.

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IMG-20230701-WA0149
الجريدة الورقية