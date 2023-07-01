Spotify يتيح إضافة مقاطع فيديو كاملة إلى التطبيق

قد يتيح لك Spotify قريبًا مشاهدة الموسيقى، وليس الاستماع إليها فقط. تزعم مصادر بلومبرج أن خدمة البث تدرس إضافة مقاطع فيديو موسيقية كاملة إلى تطبيقها.

يقال إن الشركة تتحدث إلى شركاء محتملين، لكن ليس من الواضح من الذي سيدعم الميزة أو متى قد تصل. سبوتيفي قد رفضت بالفعل التعليق.

يقتصر الفيديو على Spotify حاليًا على البودكاست ومقاطع سرد القصص لمدة 30 ثانية (لمساعدة الفنانين على التحدث عن عملهم) وصور GIF مدتها 10 ثوانٍ أثناء الاستماع إلى أغنية معينة.

أطلقت شركة الوسائط الإعلامية العملاقة خلاصة منزلية شبيهة بـ TikTok في مارس، لكنها تهدف إلى اكتشاف الموسيقى والبودكاست أكثر من مشاهدة الفيديو.

حاولت الشركة استخدام المحتوى التلفزيوني منذ عدة سنوات، مثل مقاطع من Comedy Central و ESPN، لكنها لم تكتسب الكثير من الاهتمام.

المفهوم ليس جديدًا لبث خدمات الموسيقى. تمتلك Apple Music مقاطع فيديو موسيقية لسنوات. ستساعد إضافة Spotify في مطابقة Apple، وقد تجذب الجماهير الذين قد يشاهدون مقاطع الفيديو على YouTube.

سيضيف أيضًا محتوى إلى الخلاصة الجديدة ويساعد Spotify في جذب مشاهدين ذوي ميول موسيقية من الشبكات الاجتماعية مثل Instagram و TikTok.

لا تولد مقاطع الفيديو الموسيقية الكثير من الإيرادات المباشرة من تلقاء نفسها. يمنح YouTube منشئي المحتوى نسبة 55 بالمائة من عائدات الإعلانات، والتي تبلغ في المتوسط 18 دولارًا لكل 1000 مشاهدة. ثم يتعين على الفنانين والعلامات التجارية وغيرهم من المشاركين تقسيم هذه الكمية الصغيرة. المقاطع تكمل الدخل الصوتي، مع ذلك، وتحسن من تعرض الموسيقيين.

هناك ضغط للعثور على مصادر دخل جديدة أيضًا. قامت Spotify بتسريح جزء كبير من موظفيها في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك 200 في فريق البودكاست الخاص بها، حيث كانت تصارع كل من الاقتصاد العالمي التقريبي والعثرات التجارية. يمكن لمقاطع الفيديو الموسيقية تحسين الشؤون المالية للشركة دون الحاجة إلى فريق إنتاج كبير، كما هو الحال مع البودكاست.