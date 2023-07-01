الزمالك يؤكد سلامة الطفل عمر أحمد عبدالعاطي

بعد سقوطه في حمام السباحة

أكد شريف حسين المدير التنفيذي لنادي الزمالك على سلامة الطفل عمر أحمد عبدالعاطي والبالغ من العمر 7 سنوات، بعد سقوطه في حمام السباحة بالنادي أمس الجمعة.

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أوضح المدير التنفيذي للقلعة البيضاء أن الطفل خرج من مستشفى أبوالريش اليوم بعد خضوعه للإسعافات الأولية والاطمئنان على سلامته.

حرص مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور على الاطمئنان على سلامة الطفل عمر أحمد عبدالعاطي، في إطار حرصه على سلامة جميع أعضاء النادي.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري:

على جانب آخر أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد المباريات المتبقية لفريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، وسيلتقي الزمالك مع نظيره فيوتشر يوم السبت 8 يوليو باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

يواجه الزمالك نظيره الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين يوم الخميس 13 يوليو في الثامنة والنصف مساء بستاد القاهرة الدولي.

وفي الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة يستضيف الزمالك نظيره فاركو يوم الأحد 16 يوليو في تمام الساعة 9:30 على ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري:

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة جمعها من 16 فوز و8 تعادلات، وقد خسر 7 مباريات هذا الموسم بالدوري.

خسر الزمالك فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بعدما ضمن بيراميدز مشاركته في البطولة رسميًّا.

سيعود الزمالك لخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بعد غيابه عن البطولة لمدة 4 سنوات.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر.

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في بطولة كأس مصر وتعد بطولة كأس مصر هي الأمل الأخير للزمالك للصعود على منصات التتويج هذا الموسم.

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة و يسبقه فيوتشر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

يشهد قاع جدول المسابقة صراعًا شرسًا بين أندية عدة ابتداءً من المركز الثاني عشر والذي يوجد فيه الإسماعيلي وصولًا إلى حرس الحدود الذي يتذيل الترتيب و تأكد هبوطه بشكل رسمي.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18-حرس الحدود 20 نقطة