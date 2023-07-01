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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد المباريات المتبقية لفريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري.
 


وسيلتقي الزمالك مع نظيره فيوتشر يوم السبت الموافق 8 يوليو باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين يوم الخميس الموافق 13 يوليو في الثامنة والنصف مساء ياستاد القاهرة الدولي.

وفي الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة يستضيف الزمالك نظيره فاركو يوم الأحد 16 يوليو في تمام الساعة 9:30 على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة جمعها من 16 فوز و8 تعادلات، وقد خسر 7 مباريات هذا الموسم بالدوري.
 

وخسر الزمالك فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل بعدما ضمن بيراميدز مشاركته في البطولة رسميا.

وسيعود الزمالك لخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بعد غيابه عن البطولة لمدة 4 سنوات.


موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر 
 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في بطولة كأس مصر.

 

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الزمالك يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر



وتعد بطولة كأس مصر هي الأمل الأخير للزمالك للصعود على منصات التتويج هذا الموسم.

و يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول  ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة و يسبقه فيوتشر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة .

 

و يشهد قاع جدول المسابقة صراعًا شرسًا بين أندية عدة ابتداءً من المركز الثاني عشر و الذي يوجد فيه الإسماعيلي وصولًا إلى حرس الحدود الذي يتذيل الترتيب و تأكد هبوطه بشكل رسمي .

 

 ترتيب الدوري المصري: 

 

 1- الأهلي 68 نقطة

 

 2- بيراميدز 67 نقطة 

 

 3- فيوتشر 57 نقطة 

 

 4- الزمالك 56 نقطة

 

 5-  المصري البورسعيدي 44 نقطة 

 

 6- المقاولون العرب 43 نقطة 

 

 7- فاركو 41 نقطة 

 

 8- الاتحاد السكندري 41 نقطة 

 

 9- إنبي 39 نقطة

 

 10- سموحة 36 نقطة 

 

 11- البنك الأهلي 35 نقطة 

 

 12- الإسماعيلي 34 نقطة 

 

 13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة 

 

 14- أسوان 33 نقطة

 

 15- طلائع الجيش 32 نقطة 

 

 16- غزل المحلة 32 نقطة 

 

 17- الداخلية 29 نقطة

 

 18- حرس الحدود 20 نقطة

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