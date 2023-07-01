اتحاد المصريين في الخارج والجالية بالأردن يهنؤن الشعب والرئيس بثورة 30 يونيو

تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع الأردن، وجميع أبناء الجالية المصريين في المملكة الاردنية الهاشمية بصفة عامة، باطيب التهاني الي الرئيس عبد الفتاح السيسي والی الشعب المصري العظيم في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاضحي المبارك، والعيد العاشرة لثورة الخلاص ثورة الشعب.

وفال الاتحاد في بيان له اليوم: “إن هؤلاء الأعداء استغلوا طيبة هذا الشعب العظيم واخلاصه لوطنه، وجاءت ثورة يونيو العظيمة لنعاهد قيادتنا امام الله والقائد ان نكون معها وخلفها كما عهدنا في هذا اليوم منذ عشرة سنوات عندما خرج اكثر من سبع الاف مصري وخرج معهم ايضا الالوف من الاشقاء محبي مصر من الاردنيين والمقيمين في الاردن وكانت تلك الجالية المصرية هي الوحيدة علي مستوي العالم التي خرجة عفويا وتمسلحة بحب الوطن لتقول للقائد والجيش تسلم الايادي تسلم يا جيش بلادي يوم شهد العالم ان المصري يعشق الوطن وانا مصر ليس فندق ولا تذكرة طيارة بل ان مصر هي الوطن وان المصري يحمل الوطن في قلبة في كل مكان واي زمان”.

وتابع: “اليوم نجدد العهد و نجدد البيعة للقائد والوطن ان نكون خلفه ومع جيشنا المصري العظيم الذي انحاذ الي الشعب عندما طلب الشعب منه الخلاص في هذه التوقيت ولبا النداء في يوم الخلاص والتحدي يوم 30 يونيو يوم وقف الشعب خلف القائد لان القائد مخلص لبلاده وشعبه وارضه حفظ الله مصر وحفظ الله الوطن في ظل القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمحهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة المصرية العظيمة، واعاد الله علينا الاعوام بالخير والنصر والتقدم والنهضة، و تجيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.