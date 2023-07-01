موعد حفل أصالة وكاظم الساهر في المغرب

يجتمع القيصر كاظم الساهر والفنانة أصالة في ليلة غنائية مميزة في المغرب، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة في عدد من المدن هناك.

موعد حفل كاظم الساهر وأصالة في المغرب يوليو 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ7 من يوليو القادم، بمدينة كازبلانكا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كاظم الساهر وأصالة

من جانبها قالت الشركة المنظمة: “ندعوكم يوم 7 يوليو 2023 في كازابلانكا بالمغرب لأجمل ليالي هذا الصيف مع النجمين كاظم الساهر وأصالة نصري اللذان يجتمعان بسهرة من العمر ضمن حفلات Moments Nights Festival.. لا يفوتكم غناء القيصر وصولا”.

بينما قالت أصالة: “هذا اللقاء متشوقة له بشكلٍ غير عادي.. دايمًا فيه علاقة بيني وبين جمهور المغرب، لأنها بتاخد منحى آخر وبيحصل اندماج بيني وبينهم وهم بيوصلوني لمرحلة من السلطنة على المسرح”.

وأضافت أصالة قائلة: “فخورة بكاظم، وأن هشاركه الحفل.. بحبه جدًا وبحترمه وبعتبره قدوة كبيرة لكثير من الفنانين”.

كلمات أغنية أصالة الجديدة ماعرفتك

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أصالة من خلال أغنية “ماعرفتك”، والتي حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه نظرتك .. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته كــن روحـــك عافـــت ايـام السنين العاطفيه كل جـرحٍ بي زفرتـه .. كلّ حــبٍ لك شهـقته كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه آه يا حــلمٍ حطبته في حــــناياي .. وحــرقته آه يا حــبٍ كــتبتــه لـــــين غــنت الابجـــديه كان قلبك ما يبيني قــول يا اغلى من صدقته كان عـينك ما تبيني قـول .. لا تكـذب عـــليه يوم قلبي جا لقلبك .. جـيت ويّــاه .. وسبقته يوم قلبك صـــد قلبي قلت راح اغــلى البريه ما بقى بي إلاّ انت .. وكلّ شي مني ســرقته خـذت حتى كبريائي في الهــوى والنرجسيه ما هُــو انت اللي تعلـق في حناياي وعشقته ما عــرفتك ..! والاّ يمكـن ما هـو انا الاوليه”.

أغنية كاظم الساهر الحياة

وأصدر كاظم أخيرًا، من خلال أغنية "الحياة"، والتي حققت أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لاتُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل".