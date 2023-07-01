تحرير 180 محضر بالمخابز والأسواق في بنى سويف                      

تحرير محاضر لمخالفات ببنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الماضي بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة أسفرت عن تحرير أكثر من 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات 30 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن 15محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات 9 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و9محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 2 محضر للتصرف في 55 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم و 7 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد



وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات شهر يونيو للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار 3محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها و وتم ضبط عدد 250 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع وتحرير 4 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من سعر البيع المقرر من الشركة،و24 محضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط عدد 270كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف و12 محضر ضد جزارين لعدم قيامهم بتغطية اللحوم المعروضة للجمهور بالشاش الأبيض و10 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و19 محاضر للمسئولين عن لمنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

FB_IMG_1688222396945

FB_IMG_1688222412145