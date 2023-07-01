مفاجآت جديدة في واقعة وفاة مدير مدرسة خلال عمله كعامل بناء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية أنباءً تُفيد بوفاة مدير مدرسة بمحافظة المنيا، خلال عمله الإضافي كعامل بناء؛ وهو ما أثار استياء واستعطاف العديد من المواطنين.

إلا أن نقابة المهن التعليمية أصدرت بيانًا لها قبل قليل، نفت خلاله صحة ما تم ترديده، مؤكدة أن المعلم سليمان محمد عبدالحميد مدير مدرسة صفط بالشرقية الابتدائية التابعة لمحافظة المنيا، وافته المنية، نتيجة أزمة قلبية حادة، وليس في موقع بناء.



المعلم سليمان محمد

أكدت النقابة العامة للمعلمين أنه لا صحة على الإطلاق لهذه المعلومات، وأن المعلم سليمان محمد عبدالحميد مدير مدرسة صفط بالشرقية الابتدائية التابعة لمحافظة المنيا، وافته المنية، نتيجة أزمة قلبية حادة، وليس فى موقع بناء.





ونفت ما تم تداوله على عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية أنه توفى أثناءعمله الإضافي "عامل بناء"، لعدم قدرته على الإنفاق، وأنه يتلقى مساعدات مالية من أشخاص لإعانته على مصاريف أسرته.



تقديم واجب العزاء لأسرة المعلم سليمان محمد عبدالحميد

كما كلف نقيب المعلمين بتشكيل وفد من النقابة لمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم واستيضاح الحقيقة، وبالفعل توجه وفد من النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا برئاسة حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة، وأمين النقابة الفرعية بالمنيا، والدكتور على عبدالسلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية ورئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، وحمادةالنقيب رئيس فرعية المعلمين بملوى، ومؤمن الخطيب رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مركز المنيا، ومحمد طه عثمان أمين صندوق لجنة المركز، مؤمن محمد محمد خلاف أمين لجنة المركز، وإسماعيل عرفات عضو لجنة المركز، لتقديم واجب العزاء لأسرة المعلم سليمان محمد عبدالحميد مدير مدرسة "صفط الشرقية" الإبتدائية التابعة لمحافظة المنيا، نتيجة أزمة قلبية حادة.



وطالب نجل المعلم سليمان، من الجميع بعدم الانسياق وراء كل ما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحري الدقة في مثل هذه الأمور.