إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بأسيوط

أصيب 5 اشخاص بإصابات متفرقة بالجسد إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص على طريق أسيوط سوهاج، بناحية قرية الشعارنة، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ومتفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وعربة كارو تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وعربة كارو

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وعربة كارو على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج نتج عن التصادم إصابة 5 تبين أنهم "أحمد . م . خ "36 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة "أمين . م . أ" 20 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة "كريم . م . أ "10 سنوات بجرح قطعى بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ، وإصابة "إسلام . س . ع" 19 سنة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى، "وإصابة محمد . أ . خ" 10 سنوات بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا تم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها قانونا في الواقعة.

فيما لقي سائق وسيدة مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك"، على طريق "طنطا - قطور" بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

تلقى مأمور مركز شرطة طنطا، ومرفق عمليات الإسعاف بلاغا من الأهالي، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك"، على طريق "طنطا – قطور"، بالقرب من قرية نواج بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية، والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع "أمينة صادق" 63 عاما، و"جابر قناوي" 64 عاما، مقيمان في قرية نواج، إثر تعرضهما لحادث تصادم مركبة "توك توك" كانا يستقلانها بسيارة ميكروباص، على طريق "طنطا – قطور" بالقرب من مدخل القرية.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا والتحفظ عليهما داخل مشرحة المستشفى.

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