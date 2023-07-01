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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

المجري "سوبوسلاي " يخضع للكشف الطبي بنادي ليفربول

سوبوسلاي
سوبوسلاي

يخضع المجري دومينيك سوبوسلاي، نجم نادي لايبزيج الألماني للكشف الطبي بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الساعات المقبلة، بعد وصول إلى مدينة ليفربول اليوم.

وقرر نادي الريدز الإنجليزي كسر الشرط الجزائي الموقع في عقد  لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي مع نادي لايبزج والمقدر بقيمة 70 مليون يورو.

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من المقرر أن يكون سوبوسلاي ثاني صفقات نادي ليفربول الصيفية بعد الأرجنتيني ماك أليستر القادم من صفوف برايتون إنجليزي.

واستبعدت تقارير صحفية فكرة انضمام محمد صلاح نجم ليفربول للدوري السعودي في الميركاتو الحالي، حيث حسم اللاعب حسم قراره بالاستمرار في صفوف ليفربول الموسم المقبل، رغم فشل التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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