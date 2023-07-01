مارسيليا يتعاقد مع لاعب إفريقيا الوسطى

أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي عن أولى صفقاته الصيفية بتعاقده مع لاعب وسط منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى جوفري كوندوجبيا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

كتب مارسيليا، ثالث الدوري الفرنسي، في بيان صحافي :وقّع لاعب الوسط مع النادي الأولمبي بعد نجاح زيارته الطبية، دون الكشف عن مدة العقد أو مبلغ أي تعويض لناديه أتلتيكو مدريد الذي كان يرتبط معه بعقد حتى صيف 2024.

وسيلعب الدولي الفرنسي السابق "5 مباريات دولية" الذي بات الآن قائدا لمنتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، بإشراف مدربه السابق في فالنسيا الإسباني مارسيلينو الذي فاز معه بكأس الملك على حساب برشلونة في 2019.

لعب كوندوجبيا لأندية اعتادت على المسابقات الأوروبية، من إشبيلية (الإسباني) إلى إنتر ميلان (الإيطالي) مرورا بموناكو.

وخاض كوندوجبيا الذي توج بطلا لإسبانيا مع أتلتيكو مدريد عام 2021حوالي 20 مباراة في الليجا الموسم الماضي، مع دقائق قليلة في عام 2023 مقارنة بالنصف الأول من الموسم.

ويعول كوندوجبيا على ثقة المدرب مارسيلينو المعين مؤخرًا خلفا للكرواتي إيجور تودور.

وتنتظر مارسيليا بداية حافلة بالموسم الجديد بين استئناف منافسات الدوري والدور الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.