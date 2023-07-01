الحيوانات تتجول في شوارع فرنسا بعد إطلاق سراحها (فيديو)

الأسود طليقة والقردة تعتلي المنازل والحمار الوحشي يتجول بحرية، صورة لما يحدث في شوارع باريس بعدما أطلق المحتجون سراح جميع الحيوانات في حديقة الحيوانات، وسط أعمال العنف التي اندلعت أخيرًا في فرنسا لليلة الرابعة على التوالي.

وتداول رواد موقع تويتر، عددًا من مقاطع الفيديو لشوارع فرنسا والحيوانات تتجول فيها بحرية، وتضمنت مقاطع لأسود تتجول في الشوارع والحمار الوحشي وقرد يعتلي أحد المنازل، والماعز وغيرها من حيوانات.

وفاة شاب جزائري على يد أحد أفراد الشرطة:

واندلعت أعمال عنف في باريس بعد وفاة شاب جزائري على يد أحد أفراد الشرطة، ونهب المشاغبون عددًا كبيرًا من المحلات الشهيرة والمطاعم والمتاجر، وتضرر خلال المظاهرات التي اندلعت في فرنسا 492 مبنى، واحتراق 1000 مركبة، واندلاع 3880 حريقًا منذ بداية الاشتباكات.

واعتقلت وزارة الداخلية الفرنسية 994 شخصًا خلال ليل الجمعة، مقارنة بـ 875 شخصًا في الليلة السابقة، وذلك في أعمال عنف أدخلت الرئيس إيمانويل ماكرون في أسوأ أزمة لقيادته منذ احتجاجات السترات الصفراء.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أن حركة الحافلات والقطارات توقفت في عموم باريس، بدءًا من التاسعة مساءً اعتبارًا من الليلة ولأجل غير مسمى.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، قالت إن السلطات تدرس كل الاحتمالات لإعادة النظام في فرنسا، من بينها فرض حال الطوارئ، بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد.