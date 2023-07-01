تحرير 33956 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (33956) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(10278) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(41) مخالفة السير بدون تراخيص.

(6) دراجات نارية مخالفة.

(7) مخالفات موقف عشوائى.

(9) مخالفات لشروط التراخيص.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخص هذه الحالات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وفاة شقيقين في حادث الإسماعيلية

وفي سياقٍ مُتصل، توفي اثنان أشقاء، داخل المستشفى، بعد تعرضهم لحادث في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بطريق "الإسماعيلية- السويس" بمنطقة أبو سلطان، ليلحقوا بشقيقهم الذي توفي في الحادث، ليصل عدد ضحايا الحادث إلى 3 أشقاء، هم حسن وعبد الفتاح الطوخي، الذي توفيا اليوم، وشقيقهم الثالث أحمد الطوخي الذي توفي أول يوم العيد في نفس الحادث، والضحايا من عزبة السعيدية التابعة لقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وكان قد أصيب في نفس الحادث 14 آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بعد انفجار إطار السيارة أمام قرية سرابيوم في الإسماعيلية، وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمان شركة الدواجن بزمام قرية سرابيوم؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين، ثم ارتفع الوفايات اليوم إلي 3 أشخاص أشقاء.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

ووصل المصابين إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد؛ حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابيين حول الحادث.