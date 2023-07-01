السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ضبط 193 مخالفة صحية في حملات على المنشآت الغذائية بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

واصلت مديرية الصحة بمحفظة المنيا جهودها ، في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية ، تنفيذا لتوجيها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 وفي إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائى " إدارة مراقبة الأغذية "بالمديرية خلال فترة العيد .

حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط ١٩٣ مخالفة ، وذلك خلال المرور على ٢٥٠منشأة غذائية ، للتأكد من الإشتراطات الصحية .

مشيرا وكيل الوزارة ، إلى إعدام ٥٢٤ كيلوجرام أغذية مختلفة ، و ٤٨ لترا لمواد سائلة نظرا لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالإضافة إلى سحب ١٧١ عينة لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

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