ضبط 193 مخالفة صحية في حملات على المنشآت الغذائية بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بمحفظة المنيا جهودها ، في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية ، تنفيذا لتوجيها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وفي إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائى " إدارة مراقبة الأغذية "بالمديرية خلال فترة العيد .

حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط ١٩٣ مخالفة ، وذلك خلال المرور على ٢٥٠منشأة غذائية ، للتأكد من الإشتراطات الصحية .

مشيرا وكيل الوزارة ، إلى إعدام ٥٢٤ كيلوجرام أغذية مختلفة ، و ٤٨ لترا لمواد سائلة نظرا لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالإضافة إلى سحب ١٧١ عينة لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .