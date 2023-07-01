صراع البقاء.. شبح الهبوط يُشعل الأمتار الأخيرة بالدوري المصري

يستمر مسلسل الهروب من شبح الهبوط الى دوري القسم الثاني، بعدما ظلت الاوضاع بجدول المسابقة على صفيح ساخن لـ 8 فريق الأخيرة بالترتيب بعد تأكد هبوط حرس الحدود الى المظاليم بشكل رسمي الموسم المقبل.

8 أندية تتصارع للهروب من شبح الهبوط لدوري المظاليم

وتمثل النقطة التى يحصل عليها اى فريق من الثمانية المتنافسة على الهروب من الهبوط من الدوري المصري طوق النجاة لتفادى مغادرة دوري الاضواء وضمان البقاء فيه.

وتعد المباراتين المقبلتين ضمن منافسات الجولتين الـ 33 و34 والتي لم يتم تحديد مواعيدهما حتى الآن من رابطة الأندية المصرية باستثناء الإسماعيلي الذي يتبقي له مباراة ثالثة مؤجلة أمام الأهلي.

واستطاع فريق الكرة الاول بنادى الداخلية خطف ثلاث نقاط غالية على حساب المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، وانتهت بنتيجة هدف دون رد.

مباريات على صفيح ساخن فى الدوري المصري

ويلعب سموحة أمام إنبي في ستاد الإسكندرية، ثم المصري في ملعب برج العرب، ويلتقي البنك الأهلي ضد غزل المحلة على ملعب المحلة، فيوتشر على ستاد القاهرة.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي على ستاد برج العرب، والداخلية على ملعب بتروسبورت، والاتحاد السكندري باستاد الإسماعيلية.

غزل المحلة يلعب ضد حرس الحدود على ملعب المكس، بجانب البنك الاهلى، فيما يلتقي سيراميكا ضد بيراميدز باستاد القاهرة، ثم إنبي في ملعب المقاولون العرب.

و يخوض طلائع الجيش مباراة أمام أسوان في ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة قبل الأخيرة، ثويختتم البطولة بمواجهة بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي.

والداخلية ضد الإسماعيلي باستاد بتروسبورت، ثم أسوان في ملعب أسوان.

ويلعب أسوان ضد طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة ومع الداخلية باستاد أسوان في ختام مبارياته بالدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة