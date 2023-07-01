المنيا: تحرير 27 محضراً تموينيا لأصحاب المخابز البلدية

تابعت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا ، تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز البلدية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة .

وذلك لمنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية وخاصة أيام العيد ، ففى مركز العدوة، قامت الوحدة المحلية بحملة تموينية على المخابز البلدية ، أسفرت عن ضبط ١٨ مخالفة ، تنوعت بين ، (نقص وزن ،غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، من تحرير ٩ محاضر لمخابز بلدية ، تنوعت بين، ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بون، عدم نظافة، عدم وجود سجل تجارى، نقص وزن )، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة ، للتأكد من جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية فى المركز .