اقبال كبير من المواطنين علي شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا رابع أيام عيد الأضحى المبارك، من المعيّدين والمصطافين للتنزه للاستمتاع بشواطئ البحر والتنزه بعروس البحر المتوسط .

حيث تعد شواطئ الإسكندرية، من أكثر الشواطئ إقبالا فى الأعياد والإجازات، خاصة فى عيد الأضحى، التي تستقبل الآلاف من أهالي المحافظة والزائرين لقضاء عطلة العيد علي سواحل البحر المتوسط.، ويوجد بالإسكندرية نحو 64 شاطئا جاهزة لإستقبال المصطافين خلال إجازة العيد، تبدأ من الشواطئ المجانية، وتندرج إلى العامة ثم المميزة وأخيرا السياحية.

تجاوز الاقبال المواطنين اكثر من 70% في معظم الشواطئ، فيما سجل شاطئ ميامى العام 100%، وذلك حسبما أعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرزاق.

وقال «عبدالرازق»، أن نسب الإشغال في شواطئ القطاع الشرقي وصلت ٧٠٪ وشواطئ القطاع الغربي والعجمي وصلت ٢٠٪، فيما سجلت ميامى العام 100% قبل الساعة التاسعة صباحاً.

وشدد على ضرورة التنبه من جانب المصطافين على حقوقهم وعدم التفريط فيها، وقال في قائمة نصائح جاء فيها: «الإكرامية ممنوعة ولو فرض عليك العامل إكرامية تواصل معانا وأنت في الشاطئ، والعامل مش من حقه يحط شمسية قدامك لو حصل كلمنا، ومترميش أكياس الشيبس والعصير وأي مخلفات في البحر أو على رملة الشاطئ، متطلعوش بره الشاطئ بملابس البحر، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا، ولو قابلتك أي مشكلة كلمونا مفتشينا قريبين منكم».

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، جولة مرورية على شواطئ القطاع الشرقي يرافقه محمد طلعت مدير عام السياحة وفيكتور عزت رئيس قسم المتابعة، لتفقد إلتزام الشواطئ بكافة التعليمات والتأكد من انضباط العمل.

وأشار إلى أن ، تضمن انتشار مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطئ الإسكندرية لإحكام السيطرة والرقابة على الشواطئ، وأثناء المتابعة والمراقبة تم التأكد من رص الشماسي بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولي أولا قبل بدء أشغال الصفوف التالية، نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للإستخدام، تجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ وتوعية الرواد باستخدام صناديق القمامة، تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت، إلتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

وأسفرت الجولة عن رصد عدد من المخالفات من بينها، ارتكاب شاطئ جزيرة الدهب مخالفة نزول رواد البدالات بدون لايف جاكت وتم توجيه إنذار للمستأجر بضرورة الإلتزام بنزول البدالات بإرتداء اللايف جاكت إلا وسيتم تحرير مذكرة وتوقيع غرامة وقد استجاب المستأجر للتعليمات، وحقق شاطئ إيناس حقي خدمة لمن يطلبها مخالفة سوء الحالة العامة لنظافة الشاطئ وتم التنبيه الشديد برفع كفاءة نظافة الشاطئ وعند إعادة المرور تلاحظ تلافى المخالفة، وحققت بعض الشواطئ مخالفة فرض الإكرامية على بعض الرواد وعلى الفور تم إرجاعها لأصحابها وتم اتخاذ إجراءات فورية كطرد العامل وعمل تقرير بالمخالفة للعرض على رئيس الإدارة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحقق شاطئ طاحونة المندرة مخالفة سوء نظافة دورات المياه وتم التنبيه بضرورة النظافة المستمرة وعند إعادة المرور تلاحظ تلافى المخالفة، وحقق شاطئ طاحونة المندرة نزول بنانا بوت وجيت سكي وتم التنبيه بعدم نزولهم إلا وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مستأجر الشاطئ، و إستدعاء سيارة الصرف الصحي لإصلاح سدد بدورات مياه شاطئ سيد درويش المجاني.

وقال «عبدالرازق»، تم إنقاذ حالة غرق من شاطئ اسحاق حلمى، وعند الوصول له تبين أنه كان يمزح مع أصدقائه وتم تعنيفه بشدة نظرا لخطورة الموقف مما قد يسبب هلع لرواد الشاطئ، كما تم مصادرة طبلة من أحد الشواطئ لعدم التسبب في إزعاج الرواد، فضلا عن ضبط بعض المواد المخدرة في بعض الشواطئ وإعدامها بمعرفة مفتشي أمام حائزيها وطردهم خارج الشاطئ حفاظا على الآداب العامة للشاطئ.