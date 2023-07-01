إصابة 7 أشخاص في حادث سير بالبحيرة

تعرض 7 أشخاص للإصابة بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارات بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

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وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى وميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما أصيب شخصان آخران، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى دائرة مركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

حادث سير يحصد روح شخص في الإسماعيلية

وعلى جانب آخر، لقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارتين ربع نقل ونقل، أعلى محور 30 يونيو ما بين طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعى" و"القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى".

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارتين ربع نقل ونقل، أعلى محور 30 يونيو ما بين طريق "الإسماعيلية- الزقازيق الزراعى" و"القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى"، وأسفر الحادث عن مصرع محمد السيد لطفى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ شخصان أنفاسهما وأُصيب 10 آخرين بإصابات مختلفة في حادث تصادم سيارتين أمام قرية غرب تيرة، بمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف للموقع وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لعلاجهم وإسعافهم، كما تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية غرب تيرة، بمركز الحامول، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة التي تستهدف ضبط كافة أشكال المُخالفات المرورية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على حركة المرور.