شارموفرز يحيي حفلا غنائيًا في الإسكندرية

يستعد فريق شارموفرز، لاحياء حفلاً غنائيًا بمدينة الإسكندرية يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجمعوة متنوعة من أغنياتهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، منها : "نميمة، خمسة سنتى، خلاص هسيطر.

ويشار إلى أن طرحت فرقة شارموفرز، مؤخرًا أغنيات البومهم الجديد "كرفان" منذ بداية العام الحالي، بمجموةعة متنوعة تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة، وكانت أولى الأغنيات هي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم نفس الألبوم.

معلومات عن فريق شارموفرز

بدأت الفرقة بعضوين وهم محمد العرقان وأحمد بهاء في بيت محمد العرقان، وفي 12 مايو 2012 اصدرة الفرقة أول أغنية لهم باسم "A Chat in the garden" باللغة الإنجليزية، صدرت على موقع اليوتيوب وكان لها ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أغنية “البوكسر” وكان لها رد فعل أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نسبة مشاهدات كبيرة.

وفي أبريل 2014 كان أول ظهور للفرقة في التلفزيون مع باسم يوسف في برنامج البرنامج، وفي 2 مايو 2014 صدرت أول حفلة لهم وحضر الحفل 2,800 شخص وكان العدد رقم قياسي في مصر لأول ظهور لفرقة أمام الجمهور.

كان لشارموفرز تواجد ملحوظ وفعال في حفل "London Sound"، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، بلغ 12,000 شخص.

إنضم للفريق أكثر من عضو علي مدار تاريخه القصير وعز شهوان أشهر من انضم للفريق وظهر معهم في كليب “5 سنتي” قبل ان ينفصل عن الفريق بعد خلافات وأصبح الفريق مكون من بهاء ومحمد بالإضافة لعازفين الآلات المختلفة.