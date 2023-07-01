مصرع طفلة غرقا في حوض مياه داخل منزلها بسوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزي شمال شرق محافظة سوهاج طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف جثة هامدة لقيت مصرعها غرقا أثناء لهوها بالمنزل سقطت في حوض خرساني ممتليء بالمياه وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "شيماء . م . ص" البالغة من العمر عامين ونصف جثة هامدة .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدتها "صفاء . ع . ح" 21 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل سقطت داخل حوض خراساني ممتلئ بالمياه مما نتج عنه غرقها ووفاتها .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .