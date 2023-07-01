المصريون يتدفقون إلى الحدائق للاحتفال بعيد الأضحى (شاهد)

يتميز عيد الأضحى في مصر بالكثير من التقاليد والعادات التي تعكس الثقافة والتراث المصري، حيث يتم تبادل التهاني والزيارات بين الأهل والأصدقاء وتقديم الهدايا والأضاحي للفقراء والمحتاجين، كما يتم تحضير الأطعمة الشهية والحلويات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات.

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ويعتبر عيد الأضحى فرصة للتعبير عن الأخوة والمحبة والتضامن بين الناس، حيث يشعر الجميع بالانتماء إلى مجتمع واحد والتفافه حول القيم والمبادئ الإنسانية السامية.

المصريين لا يترددون في الخروج والاستمتاع بالأجواء الخارجية

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إلا أن المصريين لا يترددون في الخروج والاستمتاع بالأجواء الخارجية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ويحرص الكثير من الأسر على الخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالمرح والاحتفالات.

ويتوافد العائلات للحدائق العامة للاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتراثية التي تناسب جميع الأعمار، ومن بين هذه الأنشطة، يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول في الحدائق والتمتع بجمال الطبيعة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعديد من الألعاب المختلفة التي تناسب جميع الأعمار.

أهمية البيئة الخضراء والطبيعة في حياة الناس

ويعكس هذا الاهتمام بالحدائق والمتنزهات في مصر، أهمية البيئة الخضراء والطبيعة في حياة الناس، حيث تمثل هذه المساحات ملاذًا للمصريين الذين يبحثون عن الاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الطبيعية خلال فصل الصيف الحار.