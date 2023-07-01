أسهل طريقة لتحضير الكفتة المشوية

الكفتة المشوية من الأكلات الشهية التي يعشقها الجميع، وتصنعها الأمهات لأطفالها الصغار كبديل لتناول اللحم؛ كونها تتميز بمذاق ألذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

طريقة عمل كفتة مشوية

المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور، والبقدونس، حتى تتجانس المكونات.

ضعي مزيج اللحم في طبق، وامزجي اللحم مع الملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة وقلبي جيداً.

اصنعي دوائر متوسطة السماكة من اللحم وضعيها في طبق فرن مدهون بالقليل من الزيت ويمكنكِ أيضاً تشكيلها حسب الرغبة.

أدخلي الطبق لفرن على درجة حرارة 200 مئوية واشويها لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج اللحم مع الحرص على تقليب اللحم على الجهتين أثناء الشوي.

قدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو حسب الرغبة.