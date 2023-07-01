تويوتا تكشف عن سياراتها الشبابية الجديدة

كشفت تويوتا عن سيارة C-HR الجديدة كليا والتي طورتها لمحبي السيارات الأنيقة والعصرية، وفق روسيا اليوم.

وتختلف السيارة الجديدة عن سيارت C-HR من الجيل السابق بشكل ملحوظ إذ حصلت على تصميم جديد للواجهتين الأمامية والخلفية، وتغيّر فيها شكل ممتصات الصدمات وفتحات العوادم، وحصلت على مصابيح بتصميم مميز جدا تعمل بأحدث تقنيات LED.

وزوّدت المركبة بجنح هوائي صغير على مؤخرة سقفها وعلى فتحات هوائية وعجلات عريضة بمقاس 20 إنش تجعلها ثابتة على السرعات العالية، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و36 سنتيمترا، بعرض 183 وارتفاع 155 سم.

وحصلت السيارة على قمرة قيادة مميزة مزودة بشاشة لمسية بمقاس 12.3 بوصة، وثبتت شاشة أخرى قبالة السائق، وجهّزت بنظام وسائط Toyota Smart Connect، كما دعمتها تويوتا بنظام ذكي يمكن من خلاله تشغيل المحرك والمصابيح وفتح الأبواب عن بعد من خلال الهاتف.

وستحصل نسخها على عدة أنواع من المحركات، محرك هجين بقوة 152 حصانا، ومحرك هجين بقة 163، ومحرك بقوة 223 حصانا، وتمكنها هذه المحركات من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.2 ثانية تقريبا.



