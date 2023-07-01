ذكرى 30 يونيو.. شريهان تبرعت بطبع 600 ألف استمارة لحملة تمرد (فيديو)

كشف النائب محمود بدر مؤسس حركة تمرد إنه لا يوجد شبر في مصر إلا كان به منسقا\ للحملة لجمع التوقيعات واستمارات حملة تمرد قبل 30 يونيو 2013.

شريهان تكفلت بطبع 600 ألف استمارة لحملة تمرد و تبرعت بمقر مؤقت

وقال محمود بدر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": : "في بداية حملة تمرد كانت توجد أزمة في طبع استمارات الحملة ففوجئت باتصال من الفنانة شريهان تعلن تكفلها بطبع 600 ألف استمارة للحملة كما أنها تبرعت بمقر مؤقت".

وتابع محمود بدر: "كنت أفاجأ باتصالات من الموطنين يعلنون تبرعهم بطبع ملايين النسخ من استمارات حملة تمرد"، مشيرا إلى أنه كان يوجد إجماع من كل طوائف المصريين علي رفض جماعة الإخوان الارهابية، معقبا: "امرأة بسيطة مرة طبعت 100 نسخة وجابتهم بنفسها مقر الحملة بالهرم، كما أنها جمعت 23 توقيعا من جيرانها".

وأشار إلى أنه يوم 30 يونيو كان مقرر أن يكون التجمع في ميدان التحرير الساعه الخامسة ولكنه امتلأ عن آخره الساعة الثالثة.

وتحدث النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن وضع الدولة المصرية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أنه تم اختيار يوم 30 يونيو؛ لأنه اليوم الذي تم تنصيب محمد مرسي فيه رئيسا للبلاد عام 2012.

وقال النائب محمود بدر، إن استمارات تمرد، تحولت إلى أشخاص على أرض الواقع، متابعا: «قلت للمستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الشعب المصري مش هيسيبكم، والجيش والشرطة معاهم، والشعب هيفعصكم زي الصراصير».

وأضاف عضو مجلس النواب: بدأنا في تمرد بـ 5 أشخاص، وكانت فكرة حملة تمرد عبارة عن مقترح لـ “كارت أحمر لمحمد مرسي”، لكنه كان ثقيلا على اللسان، حتى انتهينا لـ تمرد؛ لأننا تمردنا على الإخوان، ومطلبنا “إجراء انتخابات رئاسية مبكرة” من خلال جمع 15 مليون توقيع على الاستمارات، لكي يكون العدد أكبر مما حصل عليه مرسي في انتخابات 2012.

وروى النائب محمود بدر، موقفا لأحد المواطنين البسطاء، قائلا: “فوجئت بمواطن بسيط جاء من إمبابة، لتسليمنا 3 استمارات لأسرته؛ خوفا من جماعة الإخوان، وتلقينا طلبات تطوع كثيرة من المصريين، بطباعة وتجميع استمارة تمرد ضد الإخوان”.