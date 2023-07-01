وفاة رجل بعد عضة قطة

توفي ثلاثيني في ولاية باتنة شرق الجزائر، بداء الكلب بعدما انتقل إليه من عضة قطة، وفق روسيا اليوم.

لفظ شخصا في الثلاثينات من العمر أنفاسه الأخيرة في مستشفى باتنة متأثرا بأعراض متقدمة لداء الكلب، بعدما انتقل إليه قبل حوالي 45 يوما من عضة قطة مصابة بالكلب في حي دوار الديس ببلدية باتنة.

وحسب مصادر صحية مطلعة، فإن الضحية وصل ليلة أمس إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث لم تسمح مجهودات الفرق الطبية بإنقاذ حياته.

وأشار المصدر نفسه إلى أن القطة المصابة، عضت 3 أطفال أيضا على الأقل، حيث تم تلقيح اثنين منهم باللقاح المضاد للكلب، في انتظار التأكد من عدد الحالات الإجمالية التي لامست القطة عند ظهورها في الحي.

وأوضح الموقع أن عدم التعرف على مكان تواجد القطة المصابة إلى اليوم هو ما يزيد الأمر تعقيدا، حيث لا أحد يعرف بعد عدد الحيوانات التي من الممكن أن تكون قد احتكت بها.