لطيفة تكشف كواليس رفضها مشهد جريء وتهديدها بالانسحاب من "سكوت هنغني" (فيديو)

قالت الفنانة لطيفة، إنه طلب منها تصوير مشهد جرئ في فيلم سكوت هنصور ولم يكن مكتوب في السيناريو من البداية، ولكنها رفضت ذلك المشهد وتحدث معها يوسف شاهين ولكنها أصرت علي موقفها وبالفعل استكمل العمل بدون هذا المشهد، وخرجت من مكان التصوير وكان في نيتها الانسحاب من العمل لكن تم إلغاء المشهد.

فيلم "سكوت هنصور" من أجمل التجارب في حياتي

وأضافت "لطيفة" خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع علي قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة أن تجربة مشاركتها في فيلم "سكوت هنصور" من أجمل التجارب التي قامت بها في حياتها الفنية، بسبب تعاملها مع عمالقة العمل الدرامي في مصر مثل المخرج الكبير يوسف شاهين و الفنان القدير زياد الرحباني و النجمة القديرة فاتن حمامة وغيرهم.

وأشارت لطيفة إلى أنها حظيت بزيارة الفنانة فيروز في منزلها واستمعت إلي بعض النصائح التي قدمتها فيروز لها في ذلك الوقت، موضحة أنها تعلمت الكثير منها.

أحب الأغاني القديمة مثل الأطلال ولسه فاكر للسيدة أم كلثوم

وعلى جانب آخر، قالت الفنانة لطيفة، إنها تحب الأغاني القديمة مثل أغنية الأطلال ولسه فاكر للسيدة أم كلثوم، وكانت تسمع هذه الأغاني منذ صغرها، فكانت تضع السماعات الصغيرة في أذنيها وتستمع بهذه الأغاني.

وأكدت "لطيفة" أن الموسيقار عمار الشريعي قال لها في بداية مشوارها الفني ماذا تريد أن تغني ؟ .. هل تريد أغاني طويلة أم قصيرة، وكان ردها أنها تريد أن تغني أغاني قصيرة.

وتابعت لطيفة، أنها قامت ببيع سيارتها من أجل عمل البوم "اكتر من روحي بحبك" الخاص بها.

وتصدرت النجمة لطيفة تريند تويتر وتيك توك، خلال عرض حلقتها الأولى في برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة قناة "cbc"، ولاقت الحلقة اشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما حملته الحلقة من محتوى مميز وجاذب.



واحتلت لطيفة تريند تويتر في عدة دول عربية، منها مصر وتونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى الكويت والإمارات، وكشفت لطيفة خلال الحلقة عن أبرز ملامح مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عاما من النجاح، وروت تفاصيل جديدة عن بدايتها وعلاقتها بأسرتها ووالدتها، ودورهم الداعم لها في مسيرتها الفنية الثريه بالنجاحات.