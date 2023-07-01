شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين وولى العهد السعودى بنجاح موسم الحج

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، سمو الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وتيسير أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج في سهولة ويسر.

توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله

أعرب شيخ الأزهر عن خالص تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، في توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، الذين يفدون إلى المملكة العربية السعودية من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، في ظل حالة من الأمن والسلام والرعاية التي توفرها لهم المملكة بكافة مؤسساتها ومواطنيها، الذين لا يدَّخرون جهدًا من أجل راحة ضيوف الرحمن، وإرشادهم والتيسير عليهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، وأن يُديمَ عليها نعم الأمن والأمان والسلامة والرخاء والاستقرار.

كان فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين قد تقدم بالتهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، خلال اتصال هاتفي، داعين الله عز وجل أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.



أكَّد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بمملكة البحرين الشقيقة، معربًا عن تقديره لما يقوم به جلالة ملك البحرين من جهود لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونشر قضايا الحوار بين الأديان والمذاهب، داعيًا المولى عز وجل أن يوفِّق مساعيه الطيبة في خدمة شعبه، وأن يُديم على مملكة البحرين نعمتي الأمن والأمان.



كما تبادل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين التَّهنئة بعيد الأضحى المبارك مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي، داعِينَ الله أن يُعيد المناسبات السعيدة والأعياد على الإنسانية بالخير والازدهار والبركات، وأن يُنعِمَ على أمتنا الإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء



وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقدير الأزهر لما تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة من جهودٍ عالميًّا وإقليميًّا في تعزيز السلام ونشر الأخوة والتسامح، وخدمة الإسلام وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.



