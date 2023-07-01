ذكرى 30 يونيو.. تمرد رفعت الكارت الأحمر لمحمد مرسي (فيديو)

كشف النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب وأحد أعضاء تمرد خلال حديثة عن ذكرى 30 يونيو كواليس تشكيل الحركة.

حركة تمرد بدأت بـ5 أشخاص وكانت فكرة كارت أحمر لمحمد مرسي

وقال محمود بدر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة : بدأنا في تمرد بـ5 أشخاص وكانت فكرة كارت أحمر لمحمد مرسي لحملة تمرد مقترحا، لكنه كان ثقيلا على اللسان، حتى انتهينا لـ تمرد؛ لأننا تمردنا على الإخوان، ومطلبنا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من خلال جمع 15 مليون توقيع على الاستمارات، لكي يكون العدد أكبر مما حصل عليه مرسي في انتخابات 2012.

وروى موقفا لأحد المواطنين البسطاء قائلا: فوجئت بمواطن بسيط جاء من إمبابة لتسليمنا 3 استمارات لأسرته؛ خوفا من من جماعة الإخوان، وتلقينا طلبات تطوع كثيرة من المصريين بطباعة وتجميع استمارة تمرد ضد الإخوان.

وأوضح محمود بدر: “اخترنا يوم 30 يونيو لأنه اليوم الذي تم تنصيب فيه محمد مرسي رئيسا للبلاد 2012، ومقدمات الثورة انتشرت كالنار في الهشيم، وجمعنا 5 آلاف استمارة في أقل من نصف ساعة بميدان التحرير خلال أول مايو”.

ولفت النائب محمود بدر إلى أن فكرة تمرد كان لها مقدمات، وأولها “العداء الإخواني مع مؤسسات الدولة”، وفرض فكرة “محمد مرسي فوق الجميع”، و"محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي"، و"الهجوم على الأزهر والكنيسة"، وما حدث من “حصار واعتداء على الكاتدرائية المرقسية والإخوة الأقباط”.

وأضاف : "على مستوى المعيشة، شهدت الحياة سوءًا في الخدمات التموينية والكهرباء وغيرها، علاوة على أن مصر أصبح وضعها العالمي سيئا، وصولا إلى فكرة قيادة مصر تحت مظلة قطر وتركيا.

ومن جانبه، علق الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: "الشعب المصري خرج بكل طوائفه في30 يونيو، وتعالت الأصوات 'انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي، وهذا النداء بمثابة استدعاء من الشعب للقوات المسلحة، و كان على القوات المسلحة تلبية نداء الشعب.

وأضاف النمنم خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة: "هناك بعض الأمور التي تحدث في مصر مرة واحدة، ولن تكرر مرة أخرى، مثل' غزوالهكسوس لمصر، هزيمة 67، حكم للإخوان لمصر'، لافتًا إلى أن الإخوان لن يحكموا مصر مرة ثانية للأبد حكمهم كغزو الهكسوس.

وتابع: هناك 3 دول في المنطقة 'مصر، تركيا، إيران' ترتبط القوات المسلحة ارتباط وثيقا بالشعب، كما أن ما قامت به في ثورة 30 يونيو ليس تدخلا سياسيا بل هو أداء وطني، وتكليف من الشعب.

وأشار النمنم إلى أن المخابرات البريطانية هي من خلقت وكونت جماعة الإخوان الإرهابيين، من أجل مشروع تسكين الفلسطينيين في سيناء،مردفا:: سيناء مطمع للغرب من قبل احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، حيث تم إنشاء جماعة حسن البنا، لتحقيق مطالب الغرب، وإخلاء فلسطين للإسرائيليين، وتسكينهم في سيناء، وجماعة الإخوان هي من ستقوم بذلك.