طلائع الجيش وسيراميكا .. تعادل غير مرضي للطرفين

انتهت مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا بالتعادل بدون أهداف، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار مواجهات الجولة 32 من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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ملخص مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لتسجيل الهدف الأول لكنها لم تنجح، حيث كان الاستحواذ يميل للجيش، بينما كانت الفعالية الهجومية من نصيب سيراميكا كليوباترا.

وقد شهد اللقاء 4 بطاقاتصفراء على لاعبي الفريقين، 2 منها على خالد سطويح وفريد شوقي من فريق الجيش، وكانت البطاقتين الاخرتين من نصيب محمد توني واحمد محد محمود.

طلائع الجيش وسيراميكا في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق طلائع الجيش إلى النقطة رقم 33 في المركز الرابع عشر من ترتيب اندية الدوري الممتاز، والتي جمعها من تحقيق الانتصار في 7 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر في 13 مواجهة حتى الآن.

على الجانب الأخر وصل رصيد فريق سيراميكا كليوباترا إلى النقطة رقم 34 في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب، والتي وصل لها بعد تحقيق الفوز في 6 مواجهات عقب التعادل رقم 16 في الموسم الحالي، عقب الخسارة في 10 مواجهات.

ويأتي هذا التعادل في غير صالح الطرفين، خاصة وأنه يتبقى جولتين على ختام الموسم، ويحتاج الفريقين لتأكيد بقاءهم بالدوري الممتاز للموسم المقبل.

تشكيل مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

بدا طلائع الجيش مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:-

محمد شعبان في حراسة المرمى، أحمد عبدالرحمن، خالد سطوحي، محمد فتح الله، أحمد متعب في خط الدفاع، فريد شوقي والعربي بدر وكريم طارق وأحمد سمير ومصطفى الخواجة في خط الوسط، محمود وادي في خط الهجوم.

جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا مكون من:-

في حراسة المرمى محمد بسام، في خط الدفاع أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ورجب نبيل وأحمد هاني، وفي خط الوسط محمد ابراهيم وميدو جابر ومحمد توني ومحمد عادل واحمد القرموطي، وفي خط الهجوم جاء اللاعب صلاح محسن.

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