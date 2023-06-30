طلال الشحى يكشف 5 نصائح رياضية قبل وأثناء التمارين بالجيم للرجال

قدم البلوجر طلال الشحى بعض النصائح إلى الرجال مرتادى الصالات الرياضية والجيم، للحصول على أفضل النتائج من التمارين اليومية وممارسة الرياضة.

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وفيما يلى تلك النصائح بحسب ما جاء فى موقع «صحة الرجال» المتخصص.

تمرينات زيادة المرونة

قال طلال الشحى ان هناك اختلافات كثيرة فى الجسم بين الرجل والمرأة، واحدة من تلك الاختلافات هو أن المرأة أكثر مرونة من الرجل، والمرونة مهمة للغاية فى التمارين الرياضية، لذا احرص على مد عضلاتك بانتظام للمساعدة فى التحرك بكفاءة، كما تساعد تلك التمارين على البقاء دون إصابات، ويمكن أن يريح عضلاتك، وبالتالى يقلل من التوتر، ويجب العمل على كفاءة أوتار الركبة للرجال والكتفين وأسفل الظهر أكثر من مناطق أخرى من الجسم.

بعض التمارين يجب تأديتها ببطء

عادة ما يلعب الرجال فى الصالات الرياضية بسرعة كبيرة، وذلك لأنهم يميلون إلى امتلاك روح تنافسية عالية، ولكن فى بعض التمارين يجب تأديتها ببطء وإلا يؤدى ذلك إلى مشاكل كبيرة، فرفع الأثقال على سبيل المثال، عندما يتم ببطء، فأنت تزيد من مقدار توتر عضلاتك، وفى نفس الوقت تزيد من تدفق الدم، هذا يعنى أنك تساعد على تطوير وزيادة كتلة العضلات.

ضاالبلوجر طلال الشحى

جرب تمارين جديدة

الرجال يتمسكون بنفس روتينهم فى التمرين لزيادة اللياقة البدنية، لذا يجب عليك استكشاف طرق جديدة وفعالة للقيام بأنواع مختلفة لتحسين المرونة والقوة والتوازن، وعمل رياضة فعالة.

يجب اتباع نهج شامل للياقة البدنية

ونصح الشحى الرجال أن يكونوا مثل النساء فى تلك النقطة، حيث أنهن أفضل من الذكور فى اتباع نهج كلى فى اللياقة البدنية، هذا يعنى أنهم يشاركون جسديا وعقليا وعاطفيا مع برامج اللياقة البدنية الخاصة بهم، فأساليب التدريب الشامل يمكن أن تحسن اللياقة البدنية.

وهناك مزايا أخرى للنهج الشامل للياقة البدنية، ومن بينها انخفاض مستويات الإجهاد، وتحسين صحة العظام. لذلك، للاستفادة من هذه الفوائد وغيرها، استكشف بعضا من العديد من تقنيات اللياقة الشاملة المختلفة.

يجب أخذ استراحة من الرياضة

واحدة من أهم النصائح التى يجب على الرجال اتباعها للياقة البدنية، هى الراحة والتعافى بشكل صحيح بين الجلسات، والتى يمكن أن تجعلك تشعر بأنك تفعل أفضل شيء لجسمك، ولكن عدم منحك قسطا من الراحة بين التدريبات سيؤدى إلى معاناتك من الحرق وفقدان الدافع والضرر بشكل عام أكثر من النفع.