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"الداخلية" ينتزع ثلاثة نقاط مهمة من المقاولون العرب بصراع البقاء
الجمعة 30 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

طلائع الجيش وسيراميكا.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

طلائع الجيش وسيراميكا
طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، والجارية مساء اليوم الجمعه على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة 32 من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش وسيراميكا

شهد الشوط الاول محاولات من جانب الطرفين لتسجيل الهدف الاول لكنها لم تنجح، في شوط انتهي بسيطرة على أجواء اللعب من جانب الفريق العسكري.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة 34 في المركز الثاني عشر من الترتيب، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات ويصل للتعادل رقم 16 في الموسم الحالي، عقب الخسارة في 10 مواجهات.

على الجانب الأخر يرتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة الـ 33 في المركز الرابع عشر من الترتيب، بعدما حقق الفريق الانتصار في 7 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر في 13 مواجهة حتى الآن.

تشكيل مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

بدا طلائع الجيش مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:-

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في حراسة المرمى: محمد شعبان، وفي خط الدفاع أحمد عبدالرحمن، خالد سطوحي، محمد فتح الله، أحمد متعب، وفي خط الوسط فريد شوقي، العربي بدر، أحمد سمير، مصطفى الخواجة، كريم طارق، وفي خط الهجوم محمود وادي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا جاء مكون من:-

محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام ورجب نبيل وأحمد هاني في خط الدفاع، وفي خط الوسط جاء كل من محمد ابراهيم ومحمد توني ومحمد عادل وميدو جابر واحمد القرموطي، وفي خط الهجوم جاء اللاعب صلاح محسن.

 

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وتقام في نفس التوقيت مباراة المقاولون العرب والداخلية، وانتهى الشوط الاول من اللقاء بتقدم الأخير على أصحاب الأرض بهدف دون مقابل، ليسهل من مهمته قليلًا في صراع البقاء قبل 3 جولات من ختام مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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