يوتيوب يهدد بحظر المشاهدين.. السر في الإعلانات

يتطلع موقع يوتيوب YouTube إلى اتباع نهج أكثر قوة في منع المشاهدين من استخدام أدوات حظر الإعلانات أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو على نظامه الأساسي.

وفقًا لتقارير BleepingComputer، كان الأشخاص ينشرون لقطات شاشة على الشبكات الاجتماعية مثل Reddit تظهر إشعارًا منبثقًا يحذرهم من حظر مشغلهم بعد ثلاثة مقاطع فيديو.

يقول التحذير إن يوتيوب YouTube سيحظر قدرتها على تشغيل مقاطع الفيديو على النظام الأساسي ما لم يقوموا بتعطيل أداة حظر الإعلانات الخاصة بهم أو إضافة موقع الويب إلى قائمتهم البيضاء.

يتابع الإشعار "تسمح الإعلانات لموقع YouTube بالبقاء مجانيًا لمليارات المستخدمين حول العالم". لكي تصبح بلا إعلانات ، تطلب الشركة من المستخدمين الحصول على اشتراك YouTube Premium حتى "يستمر منشئو المحتوى في الحصول على أموال".

قبل هذه التحذيرات، عرض يوتيوب YouTube النوافذ المنبثقة فقط لمستخدمي أدوات حظر الإعلانات، مذكراً إياهم بأنها تتعارض مع شروط الخدمة الخاصة بموقع الويب.

في النهاية، أضافت مؤقتًا إلى الإشعارات للتأكد من أن المشاهدين يأخذون الوقت الكافي لقراءتها.



أكد الموقع لموقع BleepingComputer أن التنبيهات الجديدة جزء من تجربة.

أخبر متحدث باسم المنشور أن يوتيوب YouTube يُجري تجربة صغيرة على مستوى العالم تحث المشاهدين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات على السماح بالإعلانات على YouTube أو تجربة YouTube Premium".

قالوا إن YouTube قد يعطل التشغيل مؤقتًا في الحالات القصوى، حيث يواصل المشاهدون استخدامهم لحظر الإعلانات."

أضاف المتحدث أنهم لن يقوموا بتعطيل التشغيل إلا "إذا تجاهل المشاهدون الطلبات المتكررة للسماح بالإعلانات على YouTube"، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني أن يوتيوب لن يحظر التشغيل تلقائيًا بعد أن يشاهد المشاهد ثلاثة مقاطع فيديو وسيمنحهم المزيد من الفرص للامتثال.

في الوقت الحالي، لا يؤثر هذا النهج الجديد إلا على عدد صغير من المستخدمين، ولم يذكر YouTube عدد الأشخاص والمناطق التي تشكل جزءًا من الاختبار.

شهد موقع الويب، الذي يجني معظم أمواله من الإعلانات، انخفاضًا في عائدات الإعلانات خلال الأرباع الثلاثة الماضية، لذلك لن نتفاجأ إذا تم توسيع هذا الاختبار ليشمل المزيد من المستخدمين حول العالم في حال تبين أنه فعال.