طريقة عمل ضلوع اللحم بالتوابل| حضريها أخر أيام العيد

يعد غدًا اخر أيام عيد الأضحى، لذا نقدم لك وصفة لذيذة تودعين بها تلك الأيام المباركه، وهي ضلوع اللحم بالتوابل اللذيذة، فتتميز بمذاقها الشهي وسرعة تحضيرها.

ضلوع اللحم

طريقة عمل ضلوع اللحم بالتوابل

المقادير

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ورق غار : 1 ورقة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- روزماري : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

- ريحان : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

- أضلاع خروف : 500 غراماً

- الماء : كوب

- البطاطس : 4 حبات (مقطعة مكعبات)

- الجزر : 2 حبة (مقطع دوائر)

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية.

في طبق، اخلطي الملح، والفلفل، والروزماري، والريحان، وورق الغار.

أضيفي الزيت لخليط التوابل وقلبي.

ادهني قطع اللحم بخليط التوابل حتى يتغطى تماماً.

ضعي اللحم في صينية الفرن واشويه لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيه من الفرن.

ضعي في الصينية الماء والبطاطس وغطي الصينية بورق القصدير وخففي النار على درجة حرارة 250 مئوية لمدة 40 دقيقة حتى ينضج اللحم.

قدميه ساخناً مع الأرز والسلطة بحسب الرغبة.