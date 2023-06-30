إصابة 9 أشخاص بطلق خرطوش فى المنيا

أصيب 9 أشخاص، بطلقات خرطوش في إنحاء متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بحي جنوب مدينة ملوي في محافظة المنيا، بسبب تجدد خلافات جيرة سابقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أفراد عائلتين بحي جنوب مدينة ملوي، بسبب تجدد خلافات جيرة سابقة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية أن حالتهم العامة مستقرة، وجري تقديم الاسعافات الأولية لهم، ووضع 3 منهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء، وانتقل فريق من وحدة المباحث الجنائية للسيطرة علي المشاجرة وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة والتحري حول الظروف والملابسات.

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المشاجرة منعا لوقوع أية تداعيات أو تجدد الاشتباكات مرة أخري بين الطرفين، وتم عمل كردون أمني، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

بينما أُصيب 8 أشخاص، بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب مساء اليوم الجمعة، على طريق منية الحيط بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب على طريق منية الحيط/ الفيوم، قبل قرية الغابة ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة أجرة "صندوق" محملة بالركاب، حيث أسفر حادث طريق الفيوم اليوم، عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ 6 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللامة لهم بحسب إصاباتهم.

كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

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