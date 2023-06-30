أهالي المشاغبين يعاقبون أبناءهم في شوارع فرنسا .. فيديو

عاقب عدد من أولياء الأمور في فرنسا أبنائهم، بعدما شاركوا في أعمال الشغب المنتشرة في أرجاء فرنسا، وأدت لاندلاع الحرائق ونهب عدد من المحال التجارية الشهيرة.

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وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه رجل يجذب فتى من ملابسه في وسط شارع اندلعت فيه أعمال عنف في باريس، ويلقي به داخل صندوق سيارته، وكان الفتى يبكي ويضع يده على وجهه حتى لا يراه أحد.

كما ظهرت سيدة وهي بملابس المنزل، تمسك ابنها من ملابسه وتجره بعيدا عن أحد المحال التجارية التي تعرضت للنهب، والتي يبدو أنه كان أحد المشاركين في نهبها.

People howling in the video: "His mother caught him, he's screwed now" pic.twitter.com/rrFWpcOO4B — Richard Medhurst (@richimedhurst) June 30, 2023

ونهب المشاغبون عدد كبير من المحلات الشهيرة والمطاعم والمتاجر، وتضرر خلال المظاهرات التي اندلعت في فرنسا 492 مبنى، واحتراق 1000 مركبة، واندلاع 3880 حريقا منذ بداية الاشتباكات.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أن حركة الحافلات والقطارات توقفت في عموم باريس، بدءا من التاسعة مساءا اختبارا من الليلة ولأجل غير مسمى.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، قالت إن السلطات تدرس كل الاحتمالات لإعادة النظام في فرنسا، من بينها فرض حال الطوارئ، بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد.