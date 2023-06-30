وزير الثقافة الأسبق يشبه حكم الإخوان لمصر بغزو الهكسوس (فيديو)

علق الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: "الشعب المصري خرج بكل طوائفه في30 يونيو، وتعالت الأصوات 'انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي، وهذا النداء بمثابة استدعاء من الشعب للقوات المسلحة، و كان على القوات المسلحة تلبية نداء الشعب.

الإخوان لن يحكموا مصر مرة ثانية للأبد حكمهم كغزو الهكسوس

وأضاف النمنم خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة: "هناك بعض الأمور التي تحدث في مصر مرة واحدة، ولن تكرر مرة أخرى، مثل' غزوالهكسوس لمصر، هزيمة 67، حكم للإخوان لمصر'، لافتًا إلى أن الإخوان لن يحكموا مصر مرة ثانية للأبد حكمهم كغزو الهكسوس.

وتابع: هناك 3 دول في المنطقة 'مصر، تركيا، إيران' ترتبط القوات المسلحة ارتباط وثيقا بالشعب، كما أن ما قامت به في ثورة 30 يونيو ليس تدخلا سياسيا بل هو أداء وطني، وتكليف من الشعب.

وأشار النمنم إلى أن المخابرات البريطانية هي من خلقت وكونت جماعة الإخوان الإرهابيين، من أجل مشروع تسكين الفلسطينيين في سيناء،مردفا:: سيناء مطمع للغرب من قبل احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، حيث تم إنشاء جماعة حسن البنا، لتحقيق مطالب الغرب، وإخلاء فلسطين للإسرائيليين، وتسكينهم في سيناء، وجماعة الإخوان هي من ستقوم بذلك.

وكشف الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن سبب اهتمام جماعة الإخوان الإرهابية وإتباعها، بشبه جزيرة سيناء،وكان الإخوان الإرهابيون يسعون لتطبيق ما يملى عليهم من الغرب، بتفريغها وتسكين الفلسطينيين فيها.



ومن جانبه قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، إنه كان متوجهاً الي مكتبه بالمحكمة يوم 2 ديسمبر 2012 لحضور جلسة، ولكن قبل المحكمة بـ 2 كيلومتر علم بأن الطريق مغلق بسبب جماعات إخوانية كانوا يقفون أمام المحكمة لعدم دخول المستشارين الي المحكمة.

وأضاف "سامي" خلال فيلم وثائقي عرض علي شاشة سي بي سي، أن موقف جماعة الإخوان من المحكمة الدستورية العليا كان موقف من كل المؤسسات التي حاولت أن تمارس عملها في ظل القواعد المهنية الطبيعية.

وتابع ماهر سامي، أن عدد كبير من جماعة الإخوان المحظورة حاصرت أيضاً دار القضاء العالي ومكتب النائب العام في محاولة لإرهابهم.