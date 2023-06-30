تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش.. صلاح محسن في الهجوم

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان المدير الفني للفريق قبل قليل عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ٣٢ من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

الوسط: محمد ابراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي.

الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر- محمود نبيل - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي - ابراهيم ايولا.