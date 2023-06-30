سكرتير مساعد البحر الأحمر يستقبل أعضاء برلمان الشباب

استقبل كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، وفدا من أعضاء برلمان الشباب بحضور حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الاحمر والدكتور كيرلس عفت عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمحافظة و شيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وايريني راغب مسؤل برلمان الطلائع والشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر

وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ، داعين المولى عز وجل أن يعيده علي مصر كلها وطنا ومواطنين بالخير واليمن والبركات، وذلك بناءً علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

وقدم الوفد التهنئة للسكرتير العام المساعد بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مشيدين بجهود المحافظة على أرض الواقع بشتى المجالات والقطاعات داخل مدن المحافظة المختلفة ولاسيما قطاع الشباب والرياضة والذى شهد طفرة غير مسبوقة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه المحافظة ، وحرصهم الدائم على الاهتمام بالشباب واستثمار قدراتهم وطاقتهم لإخراج كوادر بشرية جيدة للمستقبل .

في بداية اللقاء أعرب كمال سليمان عن سعادته البالغة بتلك الزيارة بوجوده بين أبنائه الشباب، مقدماً لهم تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتهنئته لهم بعيد الأضحى المبارك وذكري ثورة 30 يونيو، مؤكدا إشراك الشباب في مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصر ،

وأوضح أن الأعياد تعد فرصة جيدة لتقوية وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الناس جميعاً ، قائلًا أن المحافظة تعمل دائما وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة عن شكره وتقديره للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لدعمه الكامل وتعاونه المثمر مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر في التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخاصة بالمديرية وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

وفي نهاية اللقاء، وجه كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفد أعضاء برلمان الشباب بضرورة توعية الشباب والاهالي في كل مدينة وتعريفهم بالمشاريع القومية التي تمت علي أرض الواقع والجاري تنفيذها حتي يكون الجميع علي مستوي واحد من المعرفة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها الهدم لا البناء والتعمير ، لخلق جيل قادر على حماية هذا الوطن ومقدراته، جيل قادر على تقبل الآخر والإيمان بضرورة التعلم والتطوير المستمر، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لمواكبة العالم التكنولوجي الذي نعيش فيه.

كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر

كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر

كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر