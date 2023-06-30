مصر تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو

عقدت انتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمقر اليونسكو بباريس خلال الفترة من 20 الى 30 يونيو 2023، وفازت مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونيسكو (IOC UNESCO).

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وهذه هى المرة الأولى التى تفوز بها مصر بهذا المقعد كنائب للرئيس لإدارة المجموعة الخامسة والتى تختص بالدول الأفريقية والعربية.

وجاء هذا الفوز نتيجة مباشرة لما قدمه أ.د. عمرو زكريا حمودة – رئيس المعهد القومى لعلوم البحار و المصايد، من مجهودات خلال توليه للكثير من المهام التى تختص بعلوم البحار بإفريقية كونه نقطة الاتصال للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات في مصر ؛ الشريك المنفذ لعقد الأمم المتحدة للمحيطات في أفريقيا ؛ نقطة الإتصال لنظام الإنذار المبكر من تسونامي NEAMTWS في مصر، خبير لعقد المحيطات في أفريقيا والدول الجزرية المجاورة وخبير في مجموعة IOC لتنمية القدرات.

يذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات هى لجنة تابعة لليونسكو (UNESCO/IOC)، تم إنشاؤها عام 1960، وتُعدّ هذه اللجنة الوحيدة داخل منظمة الأمم المتحدة المختصة بعلوم البحار وهى مسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمى والدولى. وتهدف اللجنة لتعزيز التعاون الدولى وتنسيق البرامج فى مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات، من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.

وتكمن المهام الموكلة الى مسئولى اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونيسكو(IOC UNESCO) بإعداد ودعم وإدارة اجتماعات مجلس إدارة اللجنة ، تحت قيادة رئيس اللجنة ، وبالتوافق الوثيق مع الأمين التنفيذي.