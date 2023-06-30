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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

فيل غاضب يتراجع بحركة من يد حارسه .. فيديو

فيلم ضخم في حديقة
فيلم ضخم في حديقة حيوانات

توقف فيل ضخم، كان يجري ليهاجم أحد الأشخاص في حديقة للحيوانات في أحد الدول الأجنبية، ولكن بعدما قام حارسه بحركة معينة بيده، تراجع الفيل في ثواني.

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تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه فيل ضخم يبدو عليه الغضب، وهو يجري باتجاه شخص في حديقة وبجواره الحارس، وبعدما اقترب الفيل كثيرا أشار له الحارس بيده، ليتراجع الفيل للخلف وهو ينظر إلى حارسه في خوف من الحركة التي قام بها، ويستمر في التراجع للخلف دون أن يلوح بصره عن الحارس.

 

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