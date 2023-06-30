الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا السبت رابع أيام العيد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك، طقسًا معتدل الحرارة على الأنحاء كافة، في الصباح الباكر.

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أضافت الأرصاد أن الطقس في النهار، يصبح حارًّا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في الليل تعتدل درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وترتفع نسب الرطوبة في النهار مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى تسود شبورة مائية خفيفة، ونشاط للرياح بمعدل 26 كم/س، ونسبة الرطوبة من 75 إلى 35%، والأجواء مشمسة.

الوجه البحري تسوده شبورة مائية خفيفة، مع نشاط للرياح معتدل بقيمة 26كم/س، ونسبة الرطوبة من 82 إلى 40%، والجو مشمس، والسواحل الشمالية الغربية تشهد شبورة مائية خفيفة، وتنشط الرياح أحيانًا بقيمة 30 كم/س، ونسب الرطوبة تتراوح من 80 إلى 55%، والأجواء غائمة جزئيًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

· القاهرة: العظمى 34، الصغرى 24.

· الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 22.

· العلمين الجديدة: العظمى 29، الصغرى 22.

· السلوم: العظمى 29، الصغرى 23.

· العاصمة الإدارية: العظمى 35، الصغرى 23.

· دمنهور: العظمى 32، الصغرى 23.

· وادي النطرون: العظمى 34، الصغرى 23.