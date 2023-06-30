ضبط إسطوانات بوتاجاز قبل بيعها في الأسواق بالفيوم

شنت إدارة تموين سنورس بالفيوم حملة على الأسواق والمحال التجارية بدائرة الإدارة، بالإضافة إلى متابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون بمركز سنورس.

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يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس المركز، وإدارة تموين سنورس برئاسة المهندس هشام سعيد مدير الإدارة.

ضبط 23 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في الأسواق بالفيوم:

قامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة لمتابعتها خلال أيام عيد الأضحى، وتمكنت من ضبط سيارة نصف نقل تحمل عدد 23 إسطوانة بوتاجاز منزلي، تابعة لمشروع بوتاجاز شباب الخريجين أثناء بيعها في السوق السوداء، ودون ترخيص من الجهات المعنية، وذلك بناحية قرية سنهور التابعة لمركز سنورس.

تم التحفظ على الإسطوانات المضبوطة والسيارة، وتحرير محضر ضد سائق السيارة والتاجر، بمركز شرطة سنورس، كما تم تحرير الكثير من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

في سياق آخر قامت إدارة تموين سنورس، بتنفيذ الكثير من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق بحيرة قارون السياحي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لإحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.