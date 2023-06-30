رجل الساندوتش يلفت الأنظار في احتجاجات فرنسا .. يتقن فن اللا مبالاة (فيديو)

اشتهر رجل فرنسي، بعدما ظهر وهو جالس يأكل وسط المواجهات التي اندلعت بين المحتجين والشرطة، ولم يبالي بالمظاهرات أو النيران المندلعة حوله، ووصفه البعض بأن يتقن فن اللا مبالاة .

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه الرجل الفرنسي، وهو يضع قدم على قدم، ويتناول ساندوتش وسط المتظاهرين الغاضبين ورجال الشرطة المتأهبين للتدخل لإنهاء الاحتجاجات، وكأن الرجل في عالم آخر لا يرى النيران المندلعة بجانبه أو الحجارة التي تُقذف فوقه.

شخص مجهول يصبح نجم مواقع التواصل في فرنسا حيث جلس وبيده ساندويتش ثم بدأت المواجهات بين المحتجين والشرطة وبدأ يأكل غير آبه بالشغب والنيران حوله واضعاً رجل على رجل.pic.twitter.com/fD65ps6MeY — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 30, 2023

احتجاجات فرنسا

تضرر خلال المظاهرات التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل شاب جزائري على يد أحد رجال الشرطة، 492 مبنى، واحتراق 1000 مركبة، واندلاع 3880 حريقا منذ بداية الاشتباكات.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أن حركة الحافلات والقطارات توقفت في عموم باريس، بدءا من التاسعة مساءا اختبارا من الليلة ولأجل غير مسمى.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، قالت إن السلطات تدرس كل الاحتمالات لإعادة النظام في فرنسا، من بينها فرض حال الطوارئ، بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد.

إعادة النظام على الأراضي الفرنسية

ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة الفرنسية، إلى فرض حال الطوارئ بهدف إعادة النظام على الأراضي الفرنسية.

ومن المنتظر أن يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13,00 (الساعة 11,00 ت غ) في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة.