ضبط 8 أشخاص بتهمة بيع وترويج المخدرات بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس 8 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات بمنطقة المطرية ومدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،5 كيلو جرام وكميات مختلفة من المواد المخدرة حشيش، الآيس، الكوكايين وطبنجة صوت وسلاح أبيض ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وميزان حساس.

وتم ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم دراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس شابو مبالغ مالية و3 هواتف محمولة، وضبط 4 أشخاص لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدري البودر والهيروين وبالغ مالية و4 هواتف محمولة.

وفي سياق أخر، أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس المتهم بقتل شاب المرج، لخلافات نشبت بينهما، حول رغبة الطرفين في إدارة مقلب القمامة الخاص بمنطقة الفلاحة بالمرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـجريمة الزبالين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بنشوب مشاجرة، ومقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج، وتم العثور على شاب مصاب بعدة طعنات، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، لكنه توفي قبل الوصول للمستشفى، وتم التصريح بدفنه، وشيعت جنازته، وسط المئات من أقاربه بمنطقة المرج بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المرج، واعترف بجريمته وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

فيما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة تجديد حبس المتهم بقتل شاب في مدينة بدر بالقاهرة الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لتعديه على آخر بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته في مدينة بدر.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالرقبة توفي في أثناء إسعافه إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال وسؤال والد المتوفي قررت بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص لا يعلم بياناته حال تواجده بدائرة القسم، تعدي عليه الأخير بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام سلاح أبيض مطواة، بسبب خلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، كما انتدبت طبيب شرعي لتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير الصفة التشريحية حول وفاته.

كما طالبت جهات التحقيق بالتحريات التي أجراها رجال المباحث حول الواقعة، وعرضها عليها فور الانتهاء منها.

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