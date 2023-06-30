إحالة 4 أشخاص من بينهم سورى الجنسية إلى الجنايات.. خطفوا مواطنا وسرقوا أمواله

أمر المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية إحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات منهم سوري الجنسية لاتهامهم بخطف مواطن مصري وسرقة أمواله وتهديده بالقتل.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليه اذ اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على مال غيرهم ونفاذ لسابق اتفاقهم تقابل المتهم الأخير مع المجني عليه وتوجها حيث يتواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة وما أن دلف الي الوحدة السكنية محل ارتكاب و أعدوا مخططاً محكماً يتولى فيه الأخير استدراج المجني عليه بزعم اتمام اتفاق مالي فيما بينهم وبين شقيقه وفوجئ بقيام المتهمين حال كونهم ملثمين بإشهار مسدسات، وسرقوا المنقولات ومبلغ نقدي وتمكنوا بتلك الوسيلة بإبعاده عن أعين رقبائه ومن يذود عنه وبلغوا بذلك مقصدهم حيث تضمن مخططهم الإجرامي الاستيلاء علي مال المجني عليهما إذ اتوا فعلتهم محل الاتهامات سالفة الوصف متمكنين بتلك الوسائل القسرية من إقعاد مقاومة المجني عليه وسلب ارادته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء علي المسروقات المملوكة له وشقيقة المجنى عليه.

كما أنه المتهمون حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بأن احتجزوه بمسكن الواقعة فترة زمنية تناهز الساعة، استكمالاً لمشروعهم الإجرامي مهددين إياه بقتله في حال عدم الانصياع لأمرهم وأحرزوا أسلحة نارية بدون ترخيص.

بينما، تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من احدى السيدات بمشاهدتها لصغيرة في العقد الأول من عمرها مصابة بعدة إصابات وحروق بجسدها وشعر رأسها تم إزالته بالكامل.

وعلى الفورإنتقلت قوة أمنية للكوافير محل البلاغ وتبين صحة البلاغ ووجود طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات تدعى "كندة" مصابة بحروق وكدمات وصلعاء الرأس، التحريات التي قادها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أسفرت عن أن الطفلة ابنة صاحبة الكوافير وأن الأم هي من قامت بتعذيبها بحجة تأديبها.

وألقت قوة أمنية القبض على الأم التي اعترفت بارتكاب الواقعة وقالت إنها منفصلة عن زوجها وترك لها ٥ أبناء تولت تربيتهم وكانت تقوم بتسخين ملعقة وكيّ جسد طفلتها بها بحجة تأديبها ومنعها من الشقاوة ثم حلقت شعر رأسها بالكامل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.