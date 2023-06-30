لجنة متابعة لتفقد مركز أسئلة منطقتى الدقهلية وكفر الشيخ الأزهرية

تفقدت لجنة متابعة تابعة لمشيخة الأزهر برئاسة الدكتور وليد أبو العينين، مدير عام الإدارة العامة للأمن، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مركز أسئلة منطقتي كفر الشيخ والدقهلية بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انضباط وسير عمل التأمينات على المركز، وذلك بتكليف من أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر.



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وأفادت لجنة المتابعة، بانضباط عملية التأمين على المركز وتواجد كل المكلفين بالعمل من العاملين وعمال منطقة الدقهلية الأزهرية، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر المركز، وحرص الجميع على ضبط أعمال التأمين للمركز.



وكان وكيل الأزهر كلف لجان من مشيخة الأزهر، بتفقد مراكز أسئلة الثانوية الأزهرية، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة أعمال تأمين المراكز، وضمان التزام جميع المكلفين بالتواجد بالأعمال الموكلة لهم.

كان الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف قد تقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق قادتها لاستكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات.

دعا الأزهر الشريف، أبناء الوطن إلى التكاتف والتعاون، وبذل المزيد من الجهد والعمل؛ لتحقيق نهضة وتقدم الوطن، والاصطفاف صفا واحدا لتخطي الصعاب، والحفاظ على الوطن وأمنه وتحقيق نهضته وتقدمه على طريق التنمية والرخاء والازدهار.

دعا الأزهر الشريف الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأن يقيها كل مكروه وسوء، وأن يجعلها واحة للأمن والأمان، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام والاستقرار.

كما تقدم أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأمتين الإسلامية والعربية،؛ ملوكًا ورؤساء وأمراء وشعوبًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام واليُمنِ والبركات.

أكد شيخ الأزهر أن عيد الأضحى المبارك فرصة عظيمة للتقرب إلى الله عز وجل وشكره على نعمه، داعيًا جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله، والتقرُّب إليه بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، وإعلاء القيم النَّبيلة الداعية للتوادِّ والتراحم وصلة الأرحام وترسيخ قيم الأخوة والتَّعايش والتَّضامن بين الجميع.

دعا شيخ الأزهر للاستفادة من الأعياد في إدخال السرور والفرح على قلوب المحتاجين، وعيادة المرضى، وزيارة الأقارب، وتبادل التَّهنئة مع الأصدقاء، وزرع تلك القيم في عقول الأطفال والنشء وقلوبهم.