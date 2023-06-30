نجوم الرياضة والإعلام يشيعون جثمان والدة أسامة خليل رئيس نادى غزل المحلة

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام على تقديم واجب العزاء للكاتب الصحفى أسامة خليل رئيس نادى شركة غزل المحلة لكرة القدم وتشييع جثمان والدته بعد ظهر اليوم الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم.

جاء في مقدمة الحضور محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق وسامى قمصان المدرب العام لفريق الأهلى ورضا شحاتة شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة واللواء مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومحمد مكي المدير الفني لحرس الحدود وعبدالباقي جمال المدير الفني السابق للمحلة ووادي دجلة وعددٌ من لاعبي فريقي الحدود وغز ل المحلة.

وصابر عيد المدير الرياضي للمحلة ووائل شكر نائب المدير الرياضي والجهاز الإداري للفريق.

كما حضر العزاء عددًا كبيرًا من الكتاب الصحفيين والنقاد الرياضيين أبرزهم الكاتب عمرو خفاجى وجمال العاصي.

ومن المنتظر إقامة العزاء بعد غدٍ الأحد في مسجد آل رشدان بمدينة نصر بعد صلاة المغرب.

وقام المستشار مرتضي منصور بنعي الفقيدة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بينما نشر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري نعيًا عبر الموقع الرسمي للنادي.

في سياق متصل خسر فريق غزل المحلة في مباراته الأخيرة علي يد فريق الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

هدف الزمالك الأول جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة.

جاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة بخطأ عكسي،إذْ سجل محمد بازوكا لاعب غزل المحلة هدفًا في مرماه بعدما اعترض تسديدة شيكابالا.

يحافظ الزمالك على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يصارع غزل المحلة الهبوط، إذْ يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

يلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء 4 من شهر يوليو المقبل في ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي.

التقي فريقي الزمالك وغزل المحلة من قبل في 99 مواجهة بجميع المسابقات، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 59 لقاء.

بينما فاز غزل المحلة علي الزمالك في 15 مباراة، وحضر التعادل بينهما في 25 لقاء.